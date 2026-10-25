Denuncias al 911 terminaron con la clausura de dos fiestas en el interior de Salta

Los eventos se realizaban sin autorización y fueron denunciados al 911. La Policía desalojó ambos lugares y labró actas contravencionales.
Policiales25/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

FIESTAS CLANDESTINAS

La Policía de Salta clausuró dos eventos que se desarrollaban sin habilitación en Embarcación y General Güemes durante la madrugada del sábado 24 de octubre. Los procedimientos comenzaron tras recibir alertas al Sistema de Emergencias 911.

Al llegar a los lugares, los efectivos constataron que se realizaban reuniones con concurrencia de público sin contar con los permisos correspondientes. Por disposición de las autoridades judiciales, ordenaron suspender las actividades y despejar ambos espacios.

ROBO MILLONARIOFalsos controles en la frontera: allanaron viviendas y secuestraron coca, cigarrillos y uniformes

Dos organizadores fueron infraccionados

Como resultado de los procedimientos, una mujer y un hombre mayores de edad fueron infraccionados por presunta violación del artículo 124 de la Ley Contravencional provincial 7135/01.

En los operativos participaron efectivos policiales de las jurisdicciones correspondientes, con colaboración de la División Infantería para garantizar el despeje de los concurrentes.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail