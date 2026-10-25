Denuncias al 911 terminaron con la clausura de dos fiestas en el interior de Salta

La Policía de Salta clausuró dos eventos que se desarrollaban sin habilitación en Embarcación y General Güemes durante la madrugada del sábado 24 de octubre. Los procedimientos comenzaron tras recibir alertas al Sistema de Emergencias 911.

Al llegar a los lugares, los efectivos constataron que se realizaban reuniones con concurrencia de público sin contar con los permisos correspondientes. Por disposición de las autoridades judiciales, ordenaron suspender las actividades y despejar ambos espacios.

Dos organizadores fueron infraccionados

Como resultado de los procedimientos, una mujer y un hombre mayores de edad fueron infraccionados por presunta violación del artículo 124 de la Ley Contravencional provincial 7135/01.

En los operativos participaron efectivos policiales de las jurisdicciones correspondientes, con colaboración de la División Infantería para garantizar el despeje de los concurrentes.