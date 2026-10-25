Metán: la autopsia reveló que la mujer hallada cerca del basural murió por ahorcamiento

La autopsia realizada al cuerpo de la mujer encontrada sin vida en una zona descampada de San José de Metán determinó que falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento. La víctima tenía 28 años y su identidad fue confirmada por familiares.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, informó este domingo 25 de octubre los resultados preliminares del examen practicado en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

Qué reveló la autopsia

El informe forense identificó una lesión en el cuello compatible con ahorcamiento, además de tres cortes superficiales en el antebrazo izquierdo.

Según precisó la Fiscalía, las lesiones del brazo no tenían entidad suficiente para provocar la muerte. El cuerpo fue entregado a los familiares para su inhumación, una vez completados los trámites correspondientes.

La investigación continúa abierta

El hallazgo se produjo el sábado 24 de octubre, cuando efectivos policiales realizaban rastrillajes relacionados con otra causa en una zona descampada de Metán.

Aunque la autopsia estableció la causa médica de la muerte, todavía resta esclarecer las circunstancias en las que se produjo.

La Fiscalía confirmó que continuará con las diligencias previstas en el protocolo de investigación, sin adelantar una conclusión definitiva sobre lo sucedido.