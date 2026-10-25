Metán: la autopsia reveló que la mujer hallada cerca del basural murió por ahorcamiento

La víctima tenía 28 años y fue identificada por sus familiares. El examen forense también detectó lesiones superficiales en un brazo, mientras la Fiscalía continúa investigando.
Policiales25/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

MUERTE METAN

La autopsia realizada al cuerpo de la mujer encontrada sin vida en una zona descampada de San José de Metán determinó que falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento. La víctima tenía 28 años y su identidad fue confirmada por familiares.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, informó este domingo 25 de octubre los resultados preliminares del examen practicado en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

GomezAmado.Hallazgo3Metán: el fiscal explicó cómo avanza la investigación por el cuerpo de la mujer hallado cerca del basural

Qué reveló la autopsia

El informe forense identificó una lesión en el cuello compatible con ahorcamiento, además de tres cortes superficiales en el antebrazo izquierdo.

Según precisó la Fiscalía, las lesiones del brazo no tenían entidad suficiente para provocar la muerte. El cuerpo fue entregado a los familiares para su inhumación, una vez completados los trámites correspondientes.

La investigación continúa abierta

El hallazgo se produjo el sábado 24 de octubre, cuando efectivos policiales realizaban rastrillajes relacionados con otra causa en una zona descampada de Metán.

Aunque la autopsia estableció la causa médica de la muerte, todavía resta esclarecer las circunstancias en las que se produjo.

La Fiscalía confirmó que continuará con las diligencias previstas en el protocolo de investigación, sin adelantar una conclusión definitiva sobre lo sucedido.

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