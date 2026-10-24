Metán: buscaban a un preso fugado y encontraron el cuerpo de una mujer cerca del basural

Imagen ilustrativa

Un operativo policial para localizar a un hombre que escapó de la comisaría de El Galpón terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una zona rural de San José de Metán, al sur de la provincia de Salta.

El descubrimiento se produjo el viernes, en inmediaciones del relleno sanitario, al final de la calle José Ignacio Sierra, del otro lado del río. Los efectivos participaban de la búsqueda del detenido cuando encontraron el cuerpo en un sector próximo a una finca.

Investigan la identidad y las causas de la muerte

De acuerdo con las primeras informaciones publicadas por Info Salta, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que llevaba varios días en el lugar. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre la fecha del fallecimiento.

Tras el hallazgo, la Policía preservó la zona para permitir las actuaciones correspondientes. También se esperaba la llegada de un médico legal desde Salta Capital, ante la falta de un profesional de esa especialidad en el área.

La investigación deberá establecer la identidad de la mujer y las circunstancias de su muerte. Hasta el momento, no se informó si existen signos de violencia ni hay elementos que permitan vincular el fallecimiento con la fuga del detenido.