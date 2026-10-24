Controles viales en Salta: 123 infracciones por alcohol, falta de casco y otras faltas

La Policía de Salta detectó 123 infracciones de tránsito durante controles realizados el viernes 23 de octubre en distintos puntos de Salta Capital y el Valle de Lerma. En total, los efectivos inspeccionaron 770 vehículos e identificaron a 530 personas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de más de 40 agentes de la Dirección General de Seguridad Vial, que desplegaron controles en rutas nacionales, provinciales y accesos a las localidades de La Merced, El Carril, Chicoana, Cerrillos, La Silleta y Rosario de Lerma.

Alcohol al volante y falta de documentación

Entre las principales irregularidades, la Policía informó casos de alcoholemia positiva, conductores sin licencia habilitante y personas que circulaban sin cinturón de seguridad o casco.

También se detectaron vehículos que transportaban pasajeros sin la correspondiente habilitación, una infracción vinculada al incumplimiento de las condiciones exigidas para el transporte de personas.

Los operativos se desarrollaron tanto en sectores urbanos como en rutas de circulación intermunicipal. Desde Seguridad Vial señalaron que los controles continuarán como parte de las acciones para prevenir siniestros y detectar conductas peligrosas.