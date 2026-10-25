San Lorenzo empató con Newell's y sigue afuera de los playoffs del Torneo Clausura

San Lorenzo y Newell's empataron 0-0 este sábado en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Según publicó ESPN, el resultado complicó las aspiraciones del conjunto azulgrana, que continúa fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final.

El equipo local intentó tomar la iniciativa, pero encontró dificultades para generar situaciones de peligro. La oportunidad más clara del primer tiempo llegó a los 40 minutos, cuando Rodrigo Auzmendi quedó frente al arco y Josué Reinatti evitó el gol con una gran atajada.

San Lorenzo quedó obligado a ganar

En el complemento, Newell's mostró una mejoría a través de Santiago Solari, Walter Mazzantti y Matías Cóccaro, aunque tampoco consiguió romper el empate.

San Lorenzo reaccionó en el tramo final y volvió a exigir a Reinatti, una de las figuras del partido. Sin embargo, la falta de eficacia de ambos equipos dejó el marcador sin goles.

Con este resultado, el Ciclón sigue fuera de los ocho primeros de la Zona A y deberá buscar victorias en las dos fechas restantes para mantener sus posibilidades de clasificación. Newell's, en cambio, permanece dentro de los puestos de playoffs.