Tres goles y una ilusión renovada para Juventud Antoniana

Fotos: Alfredo Burgos

Juventud Antoniana dio un paso importante en su camino por el segundo ascenso al vencer 3 a 0 a Sol de América de Formosa. En el estadio Fray Honorato Pistoia, el conjunto salteño dominó el juego y consiguió una diferencia importante de cara al partido de vuelta.

El Santo abrió el marcador a los 8 minutos del primer tiempo, con un tanto de Tomás Assenatto, luego de una gran habilitación de Nahuel Gómez. A los 24, la visita quedó con diez jugadores por la expulsión de Elías Medeiro y, a los 32, Pedro Muné amplió la ventaja con un cabezazo tras un centro de Palacios.

En el complemento, Juventud sostuvo el control del encuentro y a los 34 minutos Matías Vicedo, el Toro, marcó el 3 a 0 definitivo.

Luego de eliminar a Huracán Las Heras, el equipo antoniano renovó sus aspiraciones de seguir avanzando en la Reválida. La serie se definirá la próxima semana en Formosa, donde el Santo buscará hacer valer la diferencia conseguida en Salta.