Gimnasia y Tiro se juega la clasificación ante Midland: qué necesita para entrar al Reducido

Gimnasia y Tiro afrontará este domingo 25 de octubre uno de los partidos más importantes de la temporada. Desde las 17 visitará a Midland, en el estadio Ciudad de Libertad, por la fecha 35 de la Primera Nacional, con la posibilidad de asegurar su clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

El conjunto salteño llega quinto en la Zona B con 52 puntos, apenas uno por encima de Midland, que ocupa el sexto lugar. El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal viene de vencer 3-1 a Atlanta y buscará repetir ese resultado para llegar a la última fecha con la clasificación asegurada.

Qué necesita Gimnasia y Tiro para clasificar

Una victoria ante Midland le garantizará al Albo un lugar entre los ocho mejores de su zona, sin depender de otros resultados. Con los tres puntos alcanzaría las 55 unidades y ya no podría ser desplazado de los puestos de Reducido.

Si empata, llegará a 53 puntos y mantendrá su ventaja sobre Midland, aunque deberá esperar otros resultados para saber si consigue la clasificación este domingo.

En caso de una derrota, Midland superará a Gimnasia en la tabla, pero el equipo salteño conservará posibilidades de clasificarse en la última jornada, cuando reciba a Quilmes en el Gigante del Norte.

Dos bajas importantes para el Albo

Para este encuentro, Azconzábal no podrá contar con Gabriel Díaz ni Franco Sivetti, quienes llegaron a la quinta tarjeta amarilla ante Atlanta y deberán cumplir una fecha de suspensión.

Como contrapartida, Walter Montoya vuelve a estar disponible después de cumplir su sanción. También existe la posibilidad del regreso de Gonzalo Soto, mientras que Juan Rocca y Juan Galetto evolucionaron favorablemente de sus molestias físicas.

Con apenas dos fechas por delante, Gimnasia y Tiro tiene la oportunidad de dar este domingo el paso decisivo para continuar en la pelea por el ascenso a Primera División.