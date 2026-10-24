Diego Dabove renunció a Tigre tras perder con Atlético Tucumán y quedar lejos de los playoffs

Diego Dabove renunció como entrenador de Tigre después de la derrota frente a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026. El resultado dejó al Matador a seis puntos de los puestos de clasificación a los playoffs, cuando restan pocas fechas para terminar la fase regular.

El técnico comunicó su decisión en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Reconoció que los resultados estuvieron lejos de lo esperado y agradeció a los dirigentes, trabajadores e hinchas del club.

“El proceso claramente no fue bueno”

“Pedirle disculpas a la gente por este final de tristeza y amargura”, expresó Dabove al despedirse del equipo, de acuerdo con la información publicada por TN.

El entrenador había asumido a comienzos de 2025, después de su paso por Instituto de Córdoba. Durante su ciclo dirigió 81 partidos y terminó con la misma cantidad de victorias que derrotas.

La salida se produjo en un momento complicado para Tigre, que tampoco había logrado avanzar a los playoffs del Torneo Apertura. Ahora deberá definir quién conducirá al plantel en el cierre del Clausura.