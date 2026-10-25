Real Madrid pierde a Courtois para el Clásico ante Barcelona por un cuadro gripal

El Real Madrid sufrió una baja de último momento para el Clásico ante Barcelona. El arquero Thibaut Courtois quedó fuera de la convocatoria inicial por un cuadro gripal y no viajó con sus compañeros para el partido de este domingo en el Camp Nou, correspondiente a la décima fecha de LaLiga.

El club español comunicó que el belga de 34 años no estaba disponible y convocó en su lugar al juvenil Illia Voloshyn, de 19 años. Sin embargo, fuentes del Real Madrid consultadas por ESPN señalaron que todavía no descartan completamente su participación, dependiendo de cómo evolucione en las próximas horas.

Lunin podría atajar en un Real Madrid con cinco bajas

Ante la posible ausencia de Courtois, Andriy Lunin se perfila como titular en un encuentro decisivo frente al Barcelona.

El equipo dirigido por José Mourinho también llega con otras cuatro ausencias: Vinicius Júnior, suspendido, y los lesionados Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo Goes.

La situación del arquero belga representa otro inconveniente para el conjunto madrileño, que deberá afrontar el Clásico con varias modificaciones en su formación habitual.