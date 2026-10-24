Flamengo pidió eliminar a Estudiantes de la Libertadores por la inclusión de Marcos Rojo

Flamengo presentó un reclamo formal ante la Conmebol para que le den por ganado el partido frente a Estudiantes de La Plata, luego de quedar eliminado por penales en el Maracaná. El club brasileño cuestiona la participación de Marcos Rojo, a quien considera inscripto fuera de los plazos reglamentarios.

La controversia comenzó cuando la Conmebol rechazó inicialmente la inscripción del defensor por las fechas del mercado de pases. Sin embargo, Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que dictó una medida cautelar y permitió que Rojo participara del encuentro.

Estudiantes confía en la habilitación del TAS

De acuerdo con la información publicada por 442 de Perfil, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón sostiene que el futbolista estaba oficialmente habilitado antes del partido y considera que cuenta con respaldo jurídico para defender su clasificación.

Estudiantes deberá presentar su descargo la próxima semana. Luego, la Conmebol tendrá que resolver el reclamo de Flamengo, mientras el equipo platense se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.