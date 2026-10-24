Estados Unidos advierte que Irán prepara ataques contra sus funcionarios en el exterior

El Gobierno de Estados Unidos advirtió que Irán habría intensificado sus planes para atacar a funcionarios y ciudadanos estadounidenses en distintas regiones del mundo. La información surge de un memorando de inteligencia enviado el viernes 23 de octubre al secretario de Estado, Marco Rubio.

Según informó Deutsche Welle (DW), el documento fue elaborado por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y advierte que los presuntos preparativos de ataques alcanzaron una fase avanzada. El memorando fue revelado inicialmente por Axios y su autenticidad fue confirmada a la agencia EFE por un funcionario estadounidense.

Crece la preocupación por posibles ataques fuera de Estados Unidos

El informe sostiene que las amenazas abarcan Medio Oriente y otros países, aunque no identifica públicamente los posibles objetivos ni las fechas de eventuales atentados.

Clayton también planteó la necesidad de facilitar el acceso a información clasificada para que el Departamento de Estado pueda advertir a los funcionarios potencialmente expuestos.

La advertencia se conoce en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero. Según informaciones de medios estadounidenses, Washington y sus aliados analizan una posible nueva ofensiva después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, aunque no existe una decisión anunciada sobre su ejecución.