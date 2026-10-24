Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro bajaron el tono del debate, pero volvieron a cruzarse por Milei

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su rival, Flávio Bolsonaro, protagonizaron este viernes el último debate televisivo antes del balotaje del domingo 25 de octubre. Aunque el encuentro comenzó con un tono más moderado que el anterior, ambos intercambiaron acusaciones sobre economía, corrupción y seguridad.

Según informó Deutsche Welle (DW), los candidatos dedicaron parte del encuentro a sus propuestas de gobierno, con diferencias sobre el gasto público, el costo de vida y las políticas sociales. Bolsonaro cuestionó la gestión económica de Lula, mientras que el mandatario puso en duda los efectos de los recortes que propone su adversario.

Milei volvió al centro de la discusión

Javier Milei fue mencionado durante el cruce por el ajuste del gasto público. Lula cuestionó la intención de Bolsonaro de aplicar una política similar a la motosierra del presidente argentino, mientras que el candidato opositor defendió esa orientación y acusó al Gobierno brasileño de dejar al país en dificultades económicas.

El debate también incluyó enfrentamientos personales y acusaciones cruzadas por presuntos vínculos con hechos de corrupción y organizaciones criminales.

La elección llega con un escenario ajustado. Una encuesta de Datafolha publicada el jueves registró un 50% de intención de voto para cada candidato, después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro superó a Lula por menos de dos puntos porcentuales.