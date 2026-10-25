Flávio Bolsonaro votó en Brasil y pidió un cambio de rumbo: “No soporta cuatro años más así”

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro y llamó a los brasileños a cambiar el rumbo del país. El dirigente del Partido Liberal enfrenta al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta electoral.

“Brasil no soporta más cuatro años de la manera en que están las cosas ahora”, afirmó Bolsonaro tras sufragar en la escuela municipal Barão Homem de Mello, donde llegó acompañado por su esposa y bajo un fuerte operativo de seguridad.

Críticas a Lula y un llamado al cambio

El candidato opositor sostuvo que durante los últimos cuatro años empeoraron las condiciones de vida de los brasileños y cuestionó especialmente la situación económica y la inseguridad.

“Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer”, expresó ante los medios, al asegurar que el país necesita una alternativa al actual Gobierno.

Bolsonaro emitió su voto unos veinte minutos después de la apertura de las mesas. Cerca de 160 millones de ciudadanos están habilitados para participar del balotaje, que definirá quién ocupará la presidencia durante los próximos cuatro años.