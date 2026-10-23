España: Feijóo aplaude la motosierra de Milei, pero fulmina sus insultos a Sánchez

El paso de comedia y fuego cruzado que dejó el séptimo viaje de Javier Milei a España sigue sacudiendo el tablero político europeo. En medio de la polvareda levantada por los furibundos ataques del presidente argentino contra el jefe del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular y principal favorito para las elecciones del próximo mes, Alberto Núñez Feijóo, se vio obligado a caminar por la cuerda floja.

En una entrevista radial, el referente conservador desmarcó su postura de las formas y el tono del mandatario libertario, a quien no dudó en cuestionar por los insultos proferidos en Madrid, donde tildó a Sánchez de “dictador” y “ladrón”, un despliegue verbal que acaparó la agenda mediática del país ibérico durante días y le costó el portazo protocolar de la Casa Real ante la negativa de una audiencia con el rey Felipe VI.

Sin embargo, el deslinde táctico de las formas no significó un rechazo ideológico al fondo de la gestión libertaria. Con la mirada puesta en la inminente contienda electoral que lo perfila como sucesor, Feijóo optó por rescatar el modelo económico argentino como un contraste necesario frente a las políticas del bloque oficialista. Lejos de sumarse a la condena generalizada, el líder del PP ponderó la sensatez del plan de austeridad de la Casa Rosada frente al legado del kirchnerismo, al que calificó sin atenuantes de corrupto y vinculado históricamente al propio Sánchez.

Esta dualidad discursiva refleja el complejo equilibrio que debe mantener el candidato conservador, quien con casi absoluta seguridad necesitará tejer alianzas postelectorales con Vox —el espacio ultraderechista que cultiva una sintonía idílica con Milei—, al tiempo que intenta contener la incomodidad institucional generada por la irrupción verbal del líder argentino en plena campaña española.

La visita de Milei, que apenas encontró un refugio institucional en la reunión a puertas cerradas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras el líder de Vox lo atendía virtualmente desde el norte del país, dejó al descubierto las costuras de una derecha europea dividida entre la fascinación por el dogma económico y el espanto ante los modales de la diplomacia disruptiva.

Mientras el propio Milei intentó bajarle el tono a la distancia posterior al desearle suerte a Feijóo en su cruzada contra "el socialismo", el dirigente español intenta blindar su campaña de los excesos dialécticos de un aliado incómodo, demostrando que en el ajedrez de la política transatlántica los aplausos a la ortodoxia fiscal y el repudio a los agravios públicos conviven en un tenso y calculado juego de espejos.

(Con información de La Nación)