Rusia envió tres buques con diésel a Norteamérica tras un acuerdo entre Trump y Putin

Rusia confirmó el envío de tres buques cisterna cargados con diésel hacia América del Norte, en el marco de un acuerdo energético alcanzado entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump el pasado 9 de octubre.

El anuncio fue realizado por el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, quien aseguró que las embarcaciones ya están en camino y cuentan con el respaldo financiero del Fondo Ruso de Inversión Directa.

Rusia busca aumentar sus exportaciones de combustible

El Gobierno ruso prevé suministrar 300.000 toneladas de diésel en octubre, 500.000 en noviembre y un millón en diciembre, con la posibilidad de ampliar los envíos durante los próximos meses.

La información, difundida por las agencias Xinhua y Noticias Argentinas, señala que Moscú comenzó a levantar anticipadamente las restricciones que mantenía sobre sus exportaciones de diésel.

El acuerdo con Washington contempla una suspensión temporal de sanciones estadounidenses sobre este combustible, una decisión que generó críticas de Ucrania por los ingresos que podría proporcionar a Rusia en medio de la guerra.