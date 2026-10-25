Brasil elige presidente: Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en un balotaje decisivo

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo. El actual mandatario busca la reelección frente al hijo de Jair Bolsonaro, que ganó la primera vuelta.
El Mundo25/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Brasil celebra este domingo 25 de octubre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La votación definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

Los centros de votación ya abrieron y más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos y Lula alcanzó el 45%, por lo que ninguno consiguió la mayoría necesaria para ganar.

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Una elección ajustada y con impacto regional

La disputa enfrenta dos proyectos políticos diferentes: Lula busca continuar con el gobierno del Partido de los Trabajadores, mientras que Bolsonaro propone el regreso de la derecha vinculada con la gestión de su padre.

Las encuestas difundidas antes del balotaje mostraron una competencia ajustada, aunque algunos relevamientos otorgaron una ventaja de entre dos y cuatro puntos al candidato opositor, de acuerdo con la información publicada por TN.

Además de la elección presidencial, siete estados brasileños también definen sus gobernadores en segunda vuelta.

El resultado tendrá especial importancia para Argentina por el peso de Brasil como socio comercial y su participación en el Mercosur. La definición se conocerá después del cierre de las mesas y del avance del escrutinio.

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