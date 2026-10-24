Copa Argentina en Salta: entradas desde $65.000 para Atlético Tucumán y Platense

Salta será sede de una de las semifinales de la Copa Argentina 2026, que enfrentará a Atlético Tucumán y Platense el próximo miércoles 28 de octubre, desde las 21.15, en el estadio Padre Martearena. Las entradas comenzarán a venderse el lunes 26, con precios que van desde los $65.000 hasta los $120.000.

Según informó la Agencia Provincial Salta Deportes, los valores establecidos son de $65.000 para menores de hasta 11 años, $80.000 las populares, $100.000 las plateas preferenciales Este y $120.000 las plateas techadas Oeste.

Dónde y cuándo comprar las entradas

Los hinchas de Atlético Tucumán podrán adquirir sus entradas el lunes 26 y martes 27 de octubre, de 11 a 18, en las boleterías del estadio José Fierro, ubicado en 25 de Mayo 1351, Tucumán.

Para los simpatizantes de Platense, la venta será el lunes 26, de 12 a 20, en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Zufriategui 2021, provincia de Buenos Aires.

Las entradas podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito. Por el momento, el comunicado oficial no informa puntos de venta habilitados en Salta.

El encuentro definirá a uno de los finalistas de la Copa Argentina y volverá a tener al estadio Padre Martearena como escenario de una instancia decisiva del fútbol nacional.