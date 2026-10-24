San Lorenzo recibe a Newell's en un duelo clave para meterse en los playoffs del Clausura

San Lorenzo recibirá este sábado a Newell's Old Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura, en un encuentro importante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a los playoffs. El partido se disputará desde las 19.15 en el estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de TNT Sports.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua llega después de vencer 1-0 a Deportivo Riestra y 2-1 a Estudiantes de La Plata. Con 17 puntos, ocupa el noveno puesto de la Zona A y necesita sumar para ingresar a los lugares de clasificación.

Newell's busca acercarse a la clasificación

El equipo rosarino, conducido por Frank Kudelka, se encuentra sexto con 20 unidades. Una victoria como visitante le permitiría consolidarse entre los ocho primeros y dar un paso importante hacia la siguiente instancia.

Según informó Noticias Argentinas, el encuentro también representa una oportunidad para San Lorenzo de prolongar su recuperación futbolística, luego de un comienzo irregular que había generado cuestionamientos hacia su entrenador.

Las posibles formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Santiago Solari, Matías Cóccaro y Walter Mazzantti.