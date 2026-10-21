Diputados: el oficialismo consiguió quórum y comenzó una sesión clave por la Ley de Tierras y discapacidad

El oficialismo consiguió este miércoles el quórum necesario para iniciar una extensa sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación. Con el respaldo de bloques aliados y dialoguistas, La Libertad Avanza logró abrir el debate de una serie de proyectos que generan diferencias con la oposición.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la sesión comenzó pasado el mediodía y podría extenderse hasta la madrugada del jueves.

Ley de Tierras y discapacidad, entre los temas principales

Uno de los puntos centrales es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla restituir los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una cuestión de especial interés para las provincias fronterizas como Salta.

También se debatirá una nueva propuesta para el sistema de discapacidad. Mientras el oficialismo busca avanzar con un régimen permanente, sectores opositores reclaman extender la emergencia para garantizar prestaciones y financiamiento.

La agenda incluye, además, iniciativas sobre endeudamiento familiar, prevención del vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.