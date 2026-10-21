Tras los dichos de Milei, Bullrich pidió una economía “más holgada para la gente”

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió al Gobierno de Javier Milei avanzar en acuerdos políticos y lograr una mejora en la economía de las familias argentinas. Su planteo se conoció después de que el Presidente cuestionara a quienes sostienen que no llegan a fin de mes.

A través de su cuenta de X, Bullrich escribió: “Acuerdo político y una economía más holgada para la gente”. La legisladora consideró que ambos objetivos son fundamentales para consolidar el rumbo del Gobierno y expresó su expectativa de que la Argentina continúe avanzando.

El mensaje llegó en medio de la polémica por las declaraciones de Milei durante la Argentina Oil & Gas Expo 2026, realizada en Neuquén. Allí, el mandatario desestimó los cuestionamientos sobre las dificultades económicas de la población y calificó como “una pelotudez” la afirmación de que los argentinos no llegan a fin de mes.

Bullrich pidió que la recuperación llegue a los hogares

En sus declaraciones la jefa del bloque libertario en el Senado reconoció que todavía existen dificultades económicas y planteó la necesidad de que las mejoras se reflejen en el bolsillo de los ciudadanos.

La senadora advirtió sobre los problemas que enfrentan sectores productivos ante la presión impositiva, la informalidad laboral y la competencia con productos extranjeros. En ese sentido, sostuvo que resulta necesario continuar con las transformaciones económicas, pero procurando que sus beneficios alcancen a las familias.

Un acuerdo político para fortalecer al Gobierno

Bullrich también propuso acelerar un entendimiento con gobernadores aliados y dirigentes de sectores del peronismo no kirchnerista para ampliar el respaldo político al oficialismo.

Según explicó, alcanzar consensos permitiría reducir las tensiones y dar mayor previsibilidad a la economía de cara a las elecciones de 2027.

Aunque mantiene su respaldo al proyecto de Milei, la legisladora puso el acento en dos desafíos para el oficialismo: ampliar los acuerdos políticos y conseguir que la recuperación económica se traduzca en una mejora concreta de las condiciones de vida.