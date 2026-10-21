Milei lo llamó “dictador” y Sánchez le respondió con "Fanático" de Lali

El presidente español publicó el tema de la cantante argentina después de que Milei lo calificara de “dictador” durante su visita a Madrid.
Política21/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió a las críticas de Javier Milei con una publicación en redes sociales acompañada por “Fanático”, la canción de Lali Espósito que generó polémica por sus referencias al mandatario argentino.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió Sánchez en X e Instagram, en medio del nuevo cruce político entre ambos dirigentes.

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La publicación llegó después de que Milei calificara al presidente español de “impresentable y dictador” durante una intervención en el Nueva Economía Fórum de Madrid, donde también cuestionó al socialismo español.

El gesto de Sánchez sumó a Lali Espósito al enfrentamiento entre ambos mandatarios, esta vez a través de una canción que volvió a cobrar protagonismo por el mensaje elegido por el dirigente español.

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