Autovía del NOA defendió el cobro del peaje y cruzó a funcionarios de Metán: “Irresponsabilidad total”

La polémica por el peaje de Cabeza de Buey sumó un nuevo capítulo. Mariano Bradanini, vocero de AUNOSA (Autovía del NOA), calificó de “irresponsabilidad total” el llamado a no pagar el peaje.

En Pelo & Barba por Aries, el representante de la concesionaria respondió a los cuestionamientos surgidos en el sur provincial por la nueva modalidad de cobro y las condiciones de la ruta.

“No me sale otra palabra que no sea irresponsabilidad, una irresponsabilidad total por parte de un funcionario”, sostuvo.

La empresa defiende su derecho a cobrar

Bradanini señaló que AUNOSA asumió la concesión el 7 de octubre y que las condiciones de cobro estaban establecidas previamente en el pliego de licitación.

“Una empresa tiene derechos y obligaciones”, afirmó, al señalar que la firma debe recuperar las condiciones de circulación de la ruta, pero también cuenta con el derecho contractual de percibir peajes.

El vocero aseguró que actualmente hay siete frentes de obra y cuestionó que se aliente a los vecinos a dejar de pagar cuando, según su versión, la concesionaria recién comenzó los trabajos.