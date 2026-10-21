Milei insistió desde España contra quienes no llegan a fin de mes: “No respeto tu cerebro”

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar desde España a quienes aseguran que los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes. Durante su visita a Madrid, calificó esa expresión como un “eslogan barato” y defendió los resultados de su gestión económica al sostener que los indicadores sociales mejoraron considerablemente.

La declaración se produjo este miércoles, cuando un periodista del programa español El Intermedio, de La Sexta, le preguntó por las dificultades económicas de las familias argentinas.

“¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Eso es un eslogan barato para afectar a la institucionalidad”, respondió Milei, quien volvió a cuestionar la interpretación de los relevamientos sobre el dinero disponible en los hogares.

“Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”

El mandatario sostuvo que las dificultades para llegar a fin de mes deben analizarse a partir de los indicadores de pobreza y no mediante expresiones que, según su interpretación, buscan generar un impacto emocional.

“Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, respondió al periodista.

Milei también defendió su política económica y aseguró que la pobreza descendió del 57% al 32% durante su administración. “Cualquier indicador social que mires está muchísimo mejor”, afirmó, sin hacer una distinción en esa respuesta entre los diferentes indicadores económicos y sociales.

La polémica comenzó en Neuquén

Las declaraciones se producen después de que el Presidente cuestionara, durante una actividad petrolera en Neuquén, un relevamiento de la consultora Zentrix que indicaba que dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes.

En aquella oportunidad, Milei preguntó cómo podían sobrevivir diez días sin comer ni beber y calificó esa descripción como una expresión absurda.

Sus afirmaciones provocaron críticas de dirigentes opositores y reabrieron el debate sobre el poder adquisitivo, el endeudamiento y las estrategias que utilizan las familias para afrontar sus gastos.

En Salta, Aries consultó a vecinos que relataron cómo recurren a las tarjetas de crédito, restringen consumos y administran sus ingresos para completar el mes.

Pese a esos testimonios y a las críticas, Milei ratificó desde Madrid su postura y sostuvo que las mejoras en los indicadores de pobreza respaldan los resultados de su programa económico.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar desde España a quienes aseguran que los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes. Durante su visita a Madrid, calificó esa expresión como un “eslogan barato” y defendió los resultados de su gestión económica al sostener que los indicadores sociales mejoraron considerablemente.

La declaración se produjo este miércoles, cuando un periodista del programa español El Intermedio, de La Sexta, le preguntó por las dificultades económicas de las familias argentinas.

“¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Eso es un eslogan barato para afectar a la institucionalidad”, respondió Milei, quien volvió a cuestionar la interpretación de los relevamientos sobre el dinero disponible en los hogares.

“Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”

El mandatario sostuvo que las dificultades para llegar a fin de mes deben analizarse a partir de los indicadores de pobreza y no mediante expresiones que, según su interpretación, buscan generar un impacto emocional.

“Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, respondió al periodista.

Milei también defendió su política económica y aseguró que la pobreza descendió del 57% al 32% durante su administración. “Cualquier indicador social que mires está muchísimo mejor”, afirmó, sin hacer una distinción en esa respuesta entre los diferentes indicadores económicos y sociales.

La polémica comenzó en Neuquén

Las declaraciones se producen después de que el Presidente cuestionara, durante una actividad petrolera en Neuquén, un relevamiento de la consultora Zentrix que indicaba que dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes.

En aquella oportunidad, Milei preguntó cómo podían sobrevivir diez días sin comer ni beber y calificó esa descripción como una expresión absurda.

Sus afirmaciones provocaron críticas de dirigentes opositores y reabrieron el debate sobre el poder adquisitivo, el endeudamiento y las estrategias que utilizan las familias para afrontar sus gastos.

En Salta, Aries consultó a vecinos que relataron cómo recurren a las tarjetas de crédito, restringen consumos y administran sus ingresos para completar el mes.

Pese a esos testimonios y a las críticas, Milei ratificó desde Madrid su postura y sostuvo que las mejoras en los indicadores de pobreza respaldan los resultados de su programa económico.