Mendioroz Juncosa permanece alojado en Aeroparque a la espera de su traslado a Salta

Nicolás Mendioroz Juncosa, denunciado y buscado por presuntas estafas con criptomonedas, se encuentra detenido en Buenos Aires desde el 15 de octubre, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según informaron fuentes de la causa a Aries, está alojado en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, en la UOSP Metropolitana de esa fuerza; mientras se coordina su inminente llegada a Salta.

Mendioroz Juncosa estaba prófugo desde hacía cuatro años y fue detenido por Interpol en Australia. Tras ser extraditado, fue puesto bajo custodia al llegar al país, y permanece allí hasta que se concrete su traslado a la provincia, donde quedará a disposición de la justicia salteña a raíz de denuncias por estafas con criptomonedas.

La detención se ejecutó luego de que la jueza de Garantías, Claudia Puertas, rechazara de manera tajante un último intento de la defensa para frenar la orden de captura internacional. Los abogados de Mendioroz habían intentado negociar la suspensión temporal de la detención a cambio de ofrecer un inmueble como garantía real. Sin embargo, la fiscalía advirtió que la propiedad no cumplía con los requisitos porque pertenece a un condominio y que el fiador, padre del acusado, posee únicamente el 50% indiviso.

Por estos motivos, la jueza Puertas consideró que la fianza ofrecida era insuficiente y no lograba despejar el evidente peligro de fuga. Horas antes de que el imputado llegara al país, la justicia local ordenó dejar sin efecto la inscripción de la caución y dispuso que cualquier revisión de garantías se discuta cara a cara en una audiencia formal, una vez que sea trasladado y se encuentre a disposición efectiva de los tribunales salteños.

Las denuncias

Las denuncias contra Mendioroz Juncosa se realizaron en el 2021, cuando comenzó a captar fondos de inversionistas. Bajo supuestas inversiones, realizaba operaciones con criptomonedas. Aseguran que llegó a administrar miles de dólares destinados a la compra de bitcoin.

Una vez en Salta, Mendioroz Juncosa será imputado por presuntas estafas y administración fraudulenta. Esa imputación quedó pendiente porque, antes de que se realizara la audiencia correspondiente en 2022, el hombre abandonó la provincia.