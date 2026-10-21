La Casa Real española le negó una reunión a Milei

El presidente Javier Milei intentó concretar un encuentro con el rey Felipe VI durante su visita a España, pero la Casa Real española no accedió a organizar la audiencia porque el mandatario argentino se niega a reunirse con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según informó la agencia EFE, fuentes del Palacio de la Zarzuela confirmaron que el Gobierno argentino transmitió informalmente su interés en mantener una reunión con el monarca, como ya había ocurrido en visitas anteriores. Sin embargo, desde la Casa Real recordaron que la práctica diplomática habitual establece que los encuentros de jefes de Estado extranjeros con el rey deben estar acompañados de una reunión con el presidente del Gobierno español.

Milei rechazó cualquier encuentro con Sánchez

La condición planteada por la Casa Real encontró un obstáculo en la postura de Milei, quien durante su participación en el Nueva Economía Fórum de Madrid volvió a cuestionar duramente al mandatario socialista.

“Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez”, expresó el Presidente argentino, que también lo calificó de “impresentable dictador”.

Antes de conocerse la explicación de la Zarzuela, Milei había atribuido la falta de encuentro con Felipe VI a distintas circunstancias y asegurado que mantiene una excelente relación personal con el monarca.

Una visita marcada por las tensiones diplomáticas

La decisión de la Casa Real se conoció en medio de una nueva escalada de declaraciones entre Milei y el Gobierno español, cuyas diferencias políticas se mantienen desde el inicio de la gestión libertaria.

Durante su estadía en Madrid, el mandatario argentino incluyó en su agenda una conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos, actividades con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, y un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La ausencia de una audiencia con Felipe VI refleja los límites institucionales que enfrenta la visita de Milei, quien mantiene su cercanía con sectores de la derecha española, pero descarta cualquier acercamiento con el Gobierno de Sánchez.