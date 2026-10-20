El fiscal Pollicita avanza en la causa contra Caputo y Bausili por millonarias pérdidas en el Central

La investigación judicial en torno al millonario perjuicio financiero sufrido por el Banco Central a raíz de sus operaciones con las reservas de oro recrudeció este martes, luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsara una serie de medidas de prueba clave en la causa que salpica directamente a la cúpula económica del Gobierno.

En respuesta a la denuncia presentada por el letrado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, y el superintendente Juan Ernesto Curutchet, el representante del Ministerio Público requirió al juez Ariel Lijo que la Auditoría General de la Nación remita el informe integral, disidencias y papeles de trabajo correspondientes a la Actuación sobre el balance 2025.

Al mismo tiempo, exigió precisiones institucionales sobre el marco normativo y la cadena de mandos que determinó que la contraparte de las transacciones fuera el Deutsche Bank —entidad históricamente vinculada al paso previo de los actuales funcionarios—, indagando de manera directa si existieron directivas o intercambios formales desde la cartera económica que orientaran la criticada estrategia de derivados financieros que erosionó parte de la revaluación del metal en medio de un contexto de fuertes pérdidas cambiarias.

(Con información de Página12)