Además de Cabeza de Buey, Salta tendrá otros dos peajes

La nueva concesionaria de sectores de las rutas nacionales 9 y 34 confirmó que dispone de un año para realizar la puesta en valor inicial del corredor, mientras que las obras obligatorias de mayor envergadura deberán desarrollarse dentro de los primeros cinco años.

Mariano Bradanini, vocero de AUNOSA - Autovía del NOA -, aseguró en Pelo & Barba por Aries que la empresa comenzó a operar el 7 de octubre y que actualmente ejecuta reparaciones en distintos sectores de las rutas.

“Tenemos siete equipos trabajando en diferentes sectores de la ruta, solamente hablando por lo de hoy”, expresó.

Dónde están trabajando

Entre los sectores mencionados por el vocero figuran tramos de Metán, Cabeza de Buey, Torzalito, el acceso a Salta, además de zonas de Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy.

Las tareas incluyen bacheo, corrección de deformaciones de calzada, acondicionamiento de banquinas y mejoras en los sectores laterales de seguridad.

También están previstos trabajos de pintura, señalización y colocación de elementos de protección vial.

Bradanini reconoció que existen sectores muy deteriorados y que trece días de trabajo no alcanzan para resolver todos los problemas.

Dos nuevas estaciones de peaje

La concesionaria prevé incorporar estaciones de cobro en Metán y el ingreso a Salta Capital, aunque aclaró que todavía no están habilitadas.

Su implementación dependerá del avance de las obras de recuperación exigidas en cada sector.

“De acá a un año van a estar instalados, un año es la fecha límite”, explicó Bradanini.

La empresa cuenta con una concesión de 20 años y tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de los tramos comprendidos en el contrato.