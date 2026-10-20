Lavado de activos: la hija de Conejo Martínez y un contador, lograron la prisión domiciliaria

En la causa federal están imputados Carlos “Conejo” Martínez, seis de sus familiares directos, comerciantes y tres contadores, entre ellos José Dimas Ruiz, acusado también en la justicia provincial. A pedido de los defensores, los jueces Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Santiago French, decidieron otorgar la prisión domiciliaria a dos de ellos, considerando la necesidad de sus hijos que quedaron en situación de desamparo.

Durante la audiencia, una de las fiscales que investiga el caso, Mariana Gamba, remarcó que se trata de una “organización criminal consolidada a lo largo del tiempo” y además confirmó que el día previo a los allanamientos que terminaron con varios detenidos hubo una filtración y una reunión en la que los integrantes de la banda “decidieron cómo comportarse”.

La fiscal también mencionó a un imputado colaborador que señaló un depósito en Orán, ubicado en la calle Los Andes, donde se guardaban drogas junto con otra mercadería de contrabando. Afirmó que los imputados realizaron sospechosos depósitos millonarios de dinero en efectivo en empresas creadas bajo dominación SAS, y que “Conejo” gastó en un casino 50 mil dólares.

Sobre el contador Dimas Ruiz, Alberto Barbuto fiscal de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) dijo que tiene un patrimonio que supera 40 veces sus ingresos y que, junto con los otros dos contadores involucrados, armaron un entramado empresarial con dinero que no pueden explicar.