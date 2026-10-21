Belgrano Cargas: se bajó Grupo México y se cae una propuesta de inversión de USD 3.000 millones

La privatización del Belgrano Cargas sufrió un revés a tres semanas de la apertura de ofertas. Grupo México Transportes, la única empresa extranjera que había manifestado interés en la licitación, decidió retirarse del proceso, pese a que había proyectado inversiones por USD 3.000 millones en cinco años.

La información fue confirmada por fuentes vinculadas a la compañía al medio Infobae. Si bien no se comunicaron oficialmente los motivos, trascendieron diferencias con las condiciones establecidas en los pliegos de la licitación.

Qué significa para Salta

La salida de la compañía mexicana afecta las expectativas de inversión en la red ferroviaria que conecta el norte argentino con los puertos del Gran Rosario, fundamental para el transporte de granos, minerales y otras cargas.

El proyecto de Grupo México contemplaba operar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza durante 50 años, con especial interés en el corredor ferroviario del NOA.

La situación cobra relevancia para Salta, donde continúa el reclamo por la recuperación de ramales estratégicos para la producción y el desarrollo del corredor bioceánico.

Quiénes siguen interesados

Con el retiro de Grupo México, permanece entre los principales interesados un consorcio integrado por Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas.

También manifestaron interés el Grupo Roggio y la minera Rio Tinto, aunque todavía resta conocer cuáles presentarán ofertas formales.

La apertura de sobres está prevista para el 11 de noviembre. La licitación contempla una concesión de 50 años y obras obligatorias por USD 800 millones.