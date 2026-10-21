Milei reivindicó la conquista española de América: “Una hazaña civilizatoria”

El presidente Javier Milei reivindicó este miércoles la conquista española de América y aseguró que se trató de una “hazaña civilizatoria que es y debe ser motivo de orgullo”. Durante una actividad en Madrid, sostuvo que España fue responsable de incorporar al continente americano a la tradición occidental y destacó su influencia cultural, religiosa e institucional.

“Desde mi lugar como presidente argentino, pondero a la nación española porque es la que trajo la civilización occidental a América”, afirmó durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el marco de su visita a España.

El mandatario consideró que la presencia española permitió a los pueblos hispanoamericanos acceder a “las instituciones, el conocimiento, la religión, el progreso y la incorporación al mundo”. Además, vinculó ese legado con una tradición histórica que, según su interpretación, comenzó en Grecia, atravesó Jerusalén y Roma y se consolidó en Europa mediante el cristianismo.

Milei defendió la conquista como una herencia cultural

El Presidente sostuvo que los argentinos son herederos y beneficiarios de lo que denominó una gran gesta civilizatoria. En ese sentido, destacó los vínculos históricos entre Argentina y España, especialmente las corrientes migratorias que conectaron a ambos países.

También señaló que Argentina recibió a millones de españoles que escapaban de la guerra y el hambre durante el siglo XX, mientras que España acogió a numerosos argentinos que emigraron en busca de mejores oportunidades.

Sus declaraciones se inscriben en una interpretación favorable de la conquista de América, un proceso histórico que también estuvo marcado por la violencia, el sometimiento de los pueblos originarios y profundas transformaciones sociales y culturales.

Nuevas críticas al socialismo y a Pedro Sánchez

Durante su intervención, Milei también cuestionó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”, y volvió a responsabilizar al socialismo por los problemas económicos y políticos.

El mandatario elogió a España como una de las cunas del liberalismo político y defendió la libertad individual y económica como principios fundamentales para el desarrollo de las sociedades.

Las declaraciones se produjeron durante su séptima visita a España desde que asumió la Presidencia argentina, en un contexto de fuertes diferencias ideológicas con el Gobierno socialista de Sánchez y de cercanía política con sectores de la derecha española.