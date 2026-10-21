Andis: piden indagar a los dueños de Suizo Argentina y a otros 38 empresarios

La investigación por la presunta red de corrupción que operó en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dio un giro drástico este miércoles, cuando los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias, apuntando por primera vez y de manera directa contra los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, máximas autoridades de la droguería Suizo Argentina.

Según el dictamen presentado ante el juzgado que subroga Ariel Lijo, la firma centenaria no solo operó como proveedora, sino que logró "cooptar" el organismo estatal encargado de asistir a los sectores más vulnerables de la sociedad, montando un sistema de cartelización, sobreprecios siderales y control absoluto sobre los funcionarios públicos.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el alcance de la droguería sobre la administración pública era total: desde decidir qué empresas cobraban y cuáles quedaban marginadas, hasta redactar órdenes de designación y despido dentro de la propia agencia. La maniobra se articulaba mediante un esquema donde 15 droguerías se habrían distribuido las compras estatales de medicamentos de alto costo mediante "compulsas reducidas", eludiendo las licitaciones públicas y generando incrementos de precios de más del 1,000% en cuestión de semanas.

Los investigadores detectaron que la compañía de los Kovalivker contaba con información interna y confidencial de las ofertas de sus competidores antes de que cerraran los procesos, operando a través de empresas fachada como Génesis S.A. y utilizando lobistas estratégicos para subordinar a la cúpula de la Andis, encabezada entonces por el exdirector Diego Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini.

El expediente, originado a partir de escuchas y allanamientos de alto voltaje —como el operativo en Nordelta donde uno de los directivos intentó evadir a la policía con más de un cuarto de millón de dólares en sobres—, salpica también a directivos de otras firmas del sector como Scienza Argentina, Dihemo y Droguería Del Sud, entre otras.

(Con información de La Nación)