Salta ya registró 364 casos de varicela en 2026 y Salud pide completar la vacunación

En Salta se notificaron 364 casos de varicela durante 2026, según los registros de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica correspondientes a las primeras 39 semanas del año, hasta el 3 de octubre. Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública recordó la importancia de completar el esquema de vacunación para prevenir contagios y complicaciones.

La varicela es una enfermedad altamente contagiosa que provoca fiebre y erupciones en la piel, generalmente acompañadas de picazón. Se transmite por vía aérea y por contacto con las lesiones de las personas infectadas. El contagio puede comenzar incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas visibles.

Cuándo deben vacunarse los niños

El Calendario Nacional de Vacunación contempla dos dosis gratuitas y obligatorias: la primera a los 15 meses de vida y la segunda a los 5 años, al ingreso escolar. Durante 2026 corresponde completar el esquema de los niños nacidos en 2021.

Sandra Villagrán, profesional del programa de Inmunizaciones, destacó que la vacunación permitió reducir considerablemente los contagios. Antes de su incorporación al calendario, Salta llegó a registrar hasta 8.000 casos anuales.

Desde Salud Pública recomendaron que los niños con fiebre y erupciones no concurran a clases ni mantengan contacto cercano con otros chicos. También solicitaron consultar al médico ante la aparición de síntomas y verificar las vacunas en hospitales y centros de salud.