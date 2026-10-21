ANMAT autorizó cajas de 144 preservativos para distribución gratuita y prohibió su venta

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó una nueva presentación de preservativos masculinos de látex en cajas de 144 unidades, destinada exclusivamente a programas oficiales de distribución gratuita.

La disposición 6726/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que estos productos no podrán comercializarse ni venderse al público.

Cómo deberán identificarse

Los envases deberán llevar de manera visible la leyenda: “Distribución gratuita – Prohibida su comercialización y venta al público”.

La medida busca facilitar las políticas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, además de fortalecer las acciones de salud sexual y reproductiva.

Hasta ahora, la reglamentación general contemplaba envases de consumo de hasta 12 unidades. La nueva autorización permite una presentación de mayor volumen para programas gubernamentales.

Plazo para las empresas

La ANMAT otorgó 180 días a las empresas titulares de registros de preservativos masculinos de látex para inscribir la presentación autorizada.

La disposición entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.