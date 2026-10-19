Cáncer de mama en hombres: advierten que los salteños consultan cuando ya tienen síntomas

El cáncer de mama también puede presentarse en hombres, pero las consultas suelen producirse cuando ya existe alguna molestia o cambio visible en el pecho, según explicó Silvina Neris, técnica del Servicio de Mamografía del Hospital San Bernardo.

En diálogo con Aries, la profesional señaló que los varones suelen mostrarse más reacios a acudir a controles relacionados con la salud mamaria.

“Los hombres son más reacios a venir. Generalmente ellos vienen cuando ya sienten algo, esperan a palparse para venir”, afirmó.

En ese sentido, recordó que, aunque la enfermedad es mucho menos frecuente en la población masculina, también existe la posibilidad de desarrollar cáncer de mama.

No todo aumento del pecho masculino es cáncer

Neris explicó que una de las consultas que reciben en el hospital está relacionada con la ginecomastia, una condición que provoca el crecimiento del tejido mamario en hombres.

Según indicó, esta situación puede presentarse especialmente en jóvenes y también estar relacionada con el uso de determinadas sustancias, como los anabólicos.

Sin embargo, la ginecomastia no equivale a un diagnóstico de cáncer, por lo que resulta importante realizar una evaluación médica para identificar las causas del cambio.

Qué señales deben motivar una consulta

La aparición de un bulto, modificaciones en el pezón, secreciones o cambios persistentes en el tejido mamario son motivos para acudir a un profesional de salud.

La recomendación también alcanza a los hombres, incluso cuando no presentan antecedentes conocidos de la enfermedad.

En el marco de la jornada de concientización desarrollada en el Hospital San Bernardo, el mensaje principal fue promover la consulta oportuna y recordar que la detección temprana es importante tanto para mujeres como para varones.