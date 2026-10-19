“Tener HPV no significa tener cáncer”: la advertencia de una especialista salteña

En Salta, las mujeres que se realizan el test de HPV obtiene un resultado positivo, una cifra levemente superior al 14% mencionado como referencia general. Sin embargo, los especialistas aclararon que detectar el virus del papiloma humano no significa tener cáncer ni que necesariamente se desarrollará la enfermedad.

Durante una jornada de prevención realizada en el Hospital San Bernardo, una profesional del servicio de diagnóstico explicó por Aries que el HPV es una infección de transmisión sexual muy frecuente y que determinados tipos del virus pueden provocar lesiones precancerosas o cáncer de cuello uterino.

“Tener HPV no significa estar condenada o que sí o sí estás enferma”, remarcó, al señalar que el principal factor de riesgo es la persistencia de la infección a lo largo del tiempo.

Según explicó, se estima que alrededor del 80% de las mujeres tendrá contacto con el virus en algún momento de su vida, aunque la mayoría de las infecciones son transitorias y desaparecen gracias a las defensas del propio organismo.

En Salta se analizan miles de muestras por año

La profesional detalló que el servicio de diagnóstico del Hospital San Bernardo recibe estudios de Papanicolaou provenientes de gran parte de la provincia y procesa entre 18 mil y 21 mil muestras anuales.

Además, el establecimiento cuenta con un laboratorio donde se analizan muestras de HPV remitidas desde distintos puntos de Salta.

De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, la positividad de los test alcanza aproximadamente el 16% a nivel provincial.

También indicó que, entre las mujeres con resultados positivos, alrededor del 30% podría presentar alguna enfermedad asociada. No obstante, destacó que un resultado positivo requiere evaluación y seguimiento médico, y no constituye por sí mismo un diagnóstico de cáncer.

Qué controles deben realizarse según la edad

La especialista recordó que la prevención comienza con la vacunación contra el HPV, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación para niños y niñas a los 11 años.

En cuanto a los controles, explicó que entre los 25 y 29 años se utiliza el Papanicolaou, mientras que a partir de los 30 años el test de HPV es la herramienta de detección preferida, dentro de las edades contempladas por los programas preventivos.

Estos estudios permiten detectar alteraciones o infecciones de riesgo antes de que evolucionen hacia enfermedades más graves.

Buscan llegar a zonas alejadas con autotomas de HPV

Uno de los principales desafíos en la provincia es mejorar el acceso a los controles preventivos, especialmente en comunidades alejadas de los centros de salud.

En ese sentido, desde el Hospital San Bernardo informaron que se realizó una capacitación destinada a agentes sanitarios para implementar la autotoma de muestras de HPV, un procedimiento que permite a las propias pacientes recolectar la muestra necesaria para el análisis.

La estrategia busca que los agentes sanitarios puedan llegar a comunidades con dificultades de acceso, entregar los elementos necesarios y trasladar posteriormente las muestras a los laboratorios de referencia.

La profesional insistió en que la información y los controles periódicos son fundamentales para prevenir el cáncer de cuello uterino.

El objetivo es aumentar la cobertura de detección temprana y evitar que las dificultades geográficas o económicas impidan acceder a los estudios preventivos.