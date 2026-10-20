“La carne nos está costando a todos”: Salud advierte sobre la alimentación de las embarazadas

La crisis económica también tiene consecuencias sobre la alimentación de las embarazadas salteñas. Desde el Ministerio de Salud Pública reconocieron que las mujeres de menores recursos recurren principalmente a harinas, fideos y arroz, debido a que son los alimentos más accesibles para sostener la dieta cotidiana.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, explicó en Aries que esta situación preocupa a los equipos sanitarios, especialmente por la necesidad de garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo.

“Los que tienen menor costo son las harinas, fideos, arroz. En general, ese es el consumo”, señaló la funcionaria, quien también reconoció las dificultades para acceder a otros alimentos.

“La carne nos está costando a todos, ¿no? El costo de la carne”, expresó.

Dorigato explicó que, ante estas dificultades, los nutricionistas recomiendan combinar cereales con legumbres, como lentejas y porotos, para mejorar la calidad de las proteínas consumidas. También destacó alternativas como los huevos y las verduras de hojas verdes.

La subsecretaria advirtió que una alimentación basada principalmente en productos de bajo costo puede generar deficiencias de nutrientes esenciales para el desarrollo del bebé, por lo que insistió en la importancia del asesoramiento nutricional durante la gestación.

Salud asegura controles para el 90% al 95% de las embarazadas

Pese a las dificultades económicas, Dorigato destacó que entre el 90% y el 95% de las embarazadas de la provincia tienen asegurado el seguimiento prenatal, mediante un sistema de atención que incluye controles médicos, nutricionales, odontológicos y de vacunación.

La funcionaria explicó que los agentes sanitarios cumplen un papel fundamental en la detección temprana de embarazos, especialmente en las comunidades del interior.

“Cuando visita una casa lleva un test de embarazo”, señaló sobre el trabajo de los agentes, quienes pueden iniciar el circuito de atención desde la detección de una gestación.

También destacó que, ante la falta de profesionales en algunos hospitales del interior, se realizan operativos extramuros y consultas mediante el hospital digital.

El objetivo es garantizar un seguimiento integral de la madre y el bebé, especialmente durante los primeros mil días de vida, una etapa fundamental para el desarrollo infantil.

La natalidad también está disminuyendo

Durante la entrevista, Dorigato fue consultada por la caída de los nacimientos en Salta y confirmó que la provincia forma parte de una tendencia más amplia.

“En todo el mundo, no solo en Salta sino en la Argentina en general, es una tendencia mundial la baja de la natalidad”, expresó.

Aunque no aportó cifras específicas sobre la evolución de los nacimientos en territorio salteño, la funcionaria señaló que se trata de un fenómeno que también se observa a nivel nacional e internacional.

De esta manera, desde Salud Pública identificaron distintos desafíos para la atención materno-infantil: las dificultades económicas que condicionan la alimentación, la necesidad de sostener los controles prenatales y los cambios en la natalidad.