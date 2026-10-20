Menos bronquiolitis en el Materno Infantil: destacan la vacuna para embarazadas

El Hospital Público Materno Infantil registró durante 2026 una baja cantidad de casos de bronquiolitis, según informó la directora de Gestión Pediátrica, Andrea Ávila, quien destacó el posible impacto de la vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR) durante el embarazo.

“Este año, por ejemplo, muchos casos de bronquiolitis no hemos tenido”, aseguró la especialista, consultada por Aries en el marco del Día del Pediatra.

Ávila explicó que desde hace dos o tres años se viene aplicando una estrategia de vacunación a embarazadas, destinada a proteger a los bebés frente a las infecciones respiratorias provocadas por el VSR.

“Eso creemos que es un factor primordial para que no tengamos tantos episodios de bronquiolitis”, sostuvo.

La médica también advirtió sobre la desinformación relacionada con las vacunas y remarcó que la inmunización es fundamental para prevenir las formas graves de distintas enfermedades.

En ese sentido, insistió en que el cuidado pediátrico debe incluir vacunación, alimentación adecuada y acompañamiento familiar desde el nacimiento.