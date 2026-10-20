Faltan pediatras en el Materno Infantil: muchos residentes eligen otras especialidades

En el Día del Pediatra, que se celebra este 20 de octubre, la directora de Gestión Pediátrica del Hospital Público Materno Infantil, Andrea Ávila, reconoció que faltan especialistas, aunque aseguró que el establecimiento continúa atendiendo con los profesionales disponibles.

“¿Qué nos faltan? Sí, faltan como en todos lados. En primer nivel también falta y acá nos damos vuelta con el personal que tenemos”, expresó ante una consulta de Aries.

La médica explicó que una de las dificultades es que los profesionales que completan su residencia en pediatría luego eligen especializarse en áreas como neurología o neumonología pediátrica, lo que reduce la cantidad de médicos disponibles para la atención general.

Ávila detalló que el hospital cuenta con una guardia de emergencia pediátrica que funciona las 24 horas, todos los días del año, además de salas de internación, terapia intensiva, terapia intermedia y atención de distintas especialidades.

También aclaró que los controles de niños sanos no se realizan en el Materno Infantil, sino en los centros de salud, donde las familias pueden acceder al seguimiento pediátrico habitual.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, señaló que actualmente oscila entre el 60% y el 75%, mientras que durante determinadas épocas del año puede alcanzar el 90% e incluso el 100%.