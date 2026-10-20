El IPS pagará $2.700 millones a médicos y señaló al Círculo Médico por las demoras

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) anunció que este martes 20 de octubre acreditará $2.700 millones correspondientes a prestaciones médicas de julio, además de cancelar las consultas de la tercera y cuarta semana de septiembre.

A través de un comunicado oficial, el organismo reconoció que la liquidación de julio acumuló 12 días de demora, situación que atribuyó a dificultades en la auditoría de prácticas presentadas en papel y a la falta de firma de un acta por parte del Círculo Médico.

Pese a ello, aseguró que autorizará los pagos para evitar perjuicios a los profesionales y a la atención de los afiliados.

El IPS también informó que aplicará un descuento del 2,8% sobre la facturación del período. La mitad será definitiva por vencimiento de plazos administrativos, mientras que el 1,4% restante podrá recuperarse mediante la presentación de documentación respaldatoria.

En cuanto a los honorarios, el organismo sostuvo que el valor de la consulta médica aumentó un 37% durante 2026, por encima de la inflación del 23,6% que consignó para el período enero-septiembre.

Finalmente, pidió al Círculo Médico avanzar en la digitalización de recetas y facturación para agilizar las auditorías y evitar nuevas demoras.