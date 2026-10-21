Mercosur actualizó los documentos habilitados para cruzar fronteras: qué cambia para los viajeros

Argentina oficializó un acuerdo que actualiza los documentos de viaje reconocidos entre países de la región. La medida también alcanza a Bolivia y Chile.
Argentina21/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

image

El Gobierno nacional publicó este miércoles 21 de octubre la entrada en vigor de un acuerdo del Mercosur que actualiza el listado de documentos de identidad y viaje reconocidos para circular entre los países participantes.

La modificación fue firmada en Asunción, Paraguay, el 29 de junio de 2026 y entró en vigor el 29 de julio, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Boletín Oficial.

cuanto-aumento-el-paquete-de-yerba-mate-tras-la-desregulacion-del-sector-foto-adobe-stock-LMJQPS26VZLa industria yerbatera tendrá asistencia económica para atraer inversiones en el exterior

Qué documentos contempla el acuerdo

El nuevo anexo incorpora expresamente la Cédula de Identidad Nacional (CIN) de Brasil y actualiza las denominaciones de documentos utilizados por distintos países, entre ellos Brasil, Paraguay y Chile.

Para Argentina, el listado mantiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto para nacionales como para extranjeros residentes, y el pasaporte.

En el caso de Bolivia, reconoce la cédula de identidad para nacionales, la cédula de identidad para extranjeros y el pasaporte.

lavado-de-dineroLavado de dinero: Nación subastará un inmueble decomisado con una base de casi USD 75.000

Qué implica para las fronteras de Salta

El acuerdo resulta de interés para Salta por sus pasos internacionales con Bolivia y Chile, utilizados diariamente por residentes, trabajadores, comerciantes y turistas.

La actualización busca mantener vigente el reconocimiento de los documentos de viaje entre los países participantes y facilitar la circulación regional.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail