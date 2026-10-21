Mercosur actualizó los documentos habilitados para cruzar fronteras: qué cambia para los viajeros

El Gobierno nacional publicó este miércoles 21 de octubre la entrada en vigor de un acuerdo del Mercosur que actualiza el listado de documentos de identidad y viaje reconocidos para circular entre los países participantes.

La modificación fue firmada en Asunción, Paraguay, el 29 de junio de 2026 y entró en vigor el 29 de julio, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Boletín Oficial.

Qué documentos contempla el acuerdo

El nuevo anexo incorpora expresamente la Cédula de Identidad Nacional (CIN) de Brasil y actualiza las denominaciones de documentos utilizados por distintos países, entre ellos Brasil, Paraguay y Chile.

Para Argentina, el listado mantiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto para nacionales como para extranjeros residentes, y el pasaporte.

En el caso de Bolivia, reconoce la cédula de identidad para nacionales, la cédula de identidad para extranjeros y el pasaporte.

Qué implica para las fronteras de Salta

El acuerdo resulta de interés para Salta por sus pasos internacionales con Bolivia y Chile, utilizados diariamente por residentes, trabajadores, comerciantes y turistas.

La actualización busca mantener vigente el reconocimiento de los documentos de viaje entre los países participantes y facilitar la circulación regional.