Nación cambia las reglas del mercado eléctrico y amplía la contratación directa de energía

El Gobierno nacional aprobó nuevas modificaciones en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con el objetivo de ampliar la contratación directa de energía entre generadores y grandes consumidores, además de simplificar los procedimientos de ingreso al sistema.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 293/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Forma parte del proceso de reorganización del mercado eléctrico iniciado durante 2025.

Más libertad para contratar energía

Uno de los principales cambios es la ampliación gradual del porcentaje de producción que determinados generadores térmicos e hidroeléctricos podrán comprometer mediante contratos con grandes usuarios.

El límite vigente del 20% se elevará al 60% desde abril de 2027 y al 80% desde abril de 2028. A partir de enero de 2029 se eliminarán las restricciones porcentuales previstas para estas operaciones.

La resolución también permitirá simplificar la incorporación de grandes usuarios al mercado mayorista, con procedimientos de ingreso mensuales en lugar de trimestrales.

Qué puede cambiar para los usuarios

La nueva normativa busca aumentar la competencia entre generadores y ofrecer más alternativas de abastecimiento a las empresas que reúnen los requisitos para contratar directamente en el mercado.

También modifica progresivamente los márgenes admitidos para declarar costos variables de generación, con la intención de incentivar ofertas más competitivas.