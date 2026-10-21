“Fuera, fascistas, de la universidad”: estudiantes españoles protestaron contra Milei en Madrid

La visita del presidente Javier Milei a España sumó un nuevo episodio de tensión este miércoles, cuando cientos de estudiantes se movilizaron en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para rechazar su presencia. “Fuera, fascistas, de la universidad”, fue una de las consignas que se escucharon durante la protesta, desarrollada bajo un importante operativo policial.

La manifestación se realizó en el campus de Vicálvaro, donde el mandatario argentino participó de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca. Los estudiantes cuestionaron que una universidad pública recibiera a Milei, a quien responsabilizan políticamente por los recortes presupuestarios y las medidas de ajuste aplicadas al sistema universitario argentino.

Pancartas, cánticos y un fuerte operativo policial

Los manifestantes se concentraron con banderas, pancartas, silbatos y cacerolas. Entre los mensajes exhibidos se encontraba “Milei y Ayuso fuera de la universidad”, en referencia también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La protesta fue convocada por organizaciones estudiantiles y la Plataforma URJC por la Pública, que reclamó cancelar la invitación al Presidente argentino por considerar que sus políticas son contrarias a la defensa de la educación pública.

Un amplio dispositivo de seguridad, con agentes antidisturbios y vehículos policiales, rodeó el sector donde se realizó la conferencia. Milei ingresó al establecimiento escoltado por varios automóviles de seguridad.

Las críticas al modelo universitario de Milei

Desde las organizaciones convocantes cuestionaron especialmente las políticas de financiamiento universitario del Gobierno argentino.

Alejandro, portavoz de la organización estudiantil Socialismo, sostuvo que Milei y Díaz Ayuso representan un modelo que, a su entender, busca reducir los recursos de las universidades públicas y dificulta el acceso de los sectores trabajadores a la educación superior.

También hubo cuestionamientos a la utilización de una institución académica pública como escenario para difundir las ideas económicas defendidas por el mandatario argentino.

Milei continuó con su agenda en España

Pese a las manifestaciones, el Presidente participó de la conferencia vinculada con la Escuela Austríaca de Economía, corriente de pensamiento que constituye una de las principales referencias de su programa económico.

La actividad formó parte de una nueva visita oficial de Milei a España, donde también protagonizó fuertes declaraciones contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y reivindicó el legado histórico de España en América.

Las protestas en Madrid reflejaron el rechazo de una parte de la comunidad universitaria española a las políticas del mandatario argentino, en una jornada marcada por la confrontación política y el debate sobre el financiamiento de la educación pública.