“No me bajaron un solo impuesto”: duras críticas de un dirigente rural al Gobierno de Milei

El secretario de Bases Federadas y exdirigente de la Federación Agraria Argentina, Sebastián Campo, cuestionó las políticas agropecuarias del Gobierno de Javier Milei y advirtió que los pequeños productores atraviesan una situación económica complicada.

Sostuvo que existe una contradicción entre el discurso de libertad económica del oficialismo y las dificultades que enfrenta el sector. “A mí no me bajaron un solo impuesto. Quiero aclarar esto, las retenciones siguen estando igual”, afirmó en Pasaron Cosas.

Campo también cuestionó la eliminación temporal de retenciones aplicada en septiembre de 2025. Según su interpretación, la medida terminó favoreciendo a grandes empresas exportadoras y no a quienes trabajan diariamente en el campo.

“¿A quién busca beneficiar este Gobierno? ¿A los productores, a los que trabajamos todos los días o a siete exportadoras?”, planteó.

El dirigente advirtió además que la apertura de importaciones, la caída del consumo y el aumento de los costos afectan especialmente a las economías regionales. Mencionó las dificultades que enfrentan productores de frutas y otros alimentos para competir con productos extranjeros.

Por último, cuestionó el acompañamiento de algunas entidades rurales al Gobierno y reclamó políticas que fortalezcan a los pequeños productores.

“Yo quiero un país con muchos productores que siembren mucho. No quiero un país con 15 pools de siembra que siembren en todo el país”, sentenció.