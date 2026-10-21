Lavado de dinero: Nación subastará un inmueble decomisado con una base de casi USD 75.000

El Gobierno nacional autorizó la subasta de un inmueble decomisado en una causa judicial por lavado de activos, con un precio base de 74.733 dólares. La propiedad está ubicada en el barrio de Villa Pueyrredón, en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 156/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial.

Un inmueble recuperado en una causa penal

La propiedad tiene una superficie cubierta de 45,37 metros cuadrados y está ubicada sobre la calle Argerich al 5800.

Según la documentación oficial, el inmueble fue decomisado por disposición del Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia, en el marco de una causa vinculada con Carla Yanina Salvatore y otras personas por lavado de activos.

El Tribunal había dispuesto la inscripción de los bienes decomisados a nombre del Estado y su posterior liquidación mediante los procedimientos correspondientes.

Qué pasará con el dinero de la venta

La AABE autorizó la convocatoria a una subasta pública y aprobó las condiciones que regirán el procedimiento.

El dinero obtenido, una vez descontados los gastos de administración y venta, quedará a disposición del Tribunal Oral Federal de Resistencia o de quien este determine.