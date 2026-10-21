La industria yerbatera tendrá asistencia económica para atraer inversiones en el exterior

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) aprobó un programa de promoción comercial internacional y asignó $18.120.000 para acompañar a empresas del sector que participen en misiones comerciales en el exterior.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 113/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y contempla asistencia económica para gastos de traslado y alojamiento de los operadores que cumplan los requisitos establecidos.

Qué empresas podrán recibir la asistencia

El programa está destinado a empresas registradas como fraccionadoras, molinos-fraccionadores o elaboradoras de derivados de yerba mate que acrediten capacidad exportadora.

También podrán participar firmas inscriptas como exportadoras, siempre que desarrollen actividades de elaboración o fraccionamiento.

Los beneficiarios deberán cumplir sus obligaciones ante el organismo, no registrar multas firmes impagas ni mantener determinados litigios patrimoniales con el INYM.

La asistencia alcanzará actividades realizadas desde septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones del programa.

De dónde salen los fondos

Los $18,12 millones provendrán de una reasignación de partidas que anteriormente estaban destinadas a ferias y eventos internacionales.

La resolución excluye del nuevo programa aquellas exposiciones en las que el INYM ya financie la organización o los espacios de exhibición, para evitar la duplicación de gastos.

El objetivo declarado del organismo es ampliar las oportunidades de comercialización de la yerba mate argentina en mercados internacionales.