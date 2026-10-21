Comercio fronterizo: “Se condena una actividad por no poder controlarla”, cuestionan a ARCA

El abogado Adrián Albornoz cuestionó duramente las nuevas restricciones de ARCA al comercio fronterizo y sostuvo que el organismo nacional utiliza la necesidad de mejorar los controles aduaneros como argumento para limitar una actividad que sostiene económicamente a numerosas familias.

En Pelo & Barba, por Aries, el representante legal de los municipios de Aguas Blancas y Salvador Mazza puso en duda los fundamentos de la disposición y apuntó contra las dificultades del organismo para fiscalizar las operaciones comerciales.

“Se condena una actividad bajo ese pretexto”

Albornoz señaló que las restricciones fueron justificadas con la necesidad de otorgar mayores herramientas de control a la Aduana.

“Se condena una actividad bajo ese pretexto”, afirmó, y cuestionó lo que describió como una posible “ineficacia o impericia” de los organismos encargados de fiscalizar una frontera extensa.

Según explicó, las nuevas limitaciones incluyen prohibiciones sobre determinados granos y restricciones para comercializar mercaderías en presentaciones superiores a 10 kilos.

Una actividad que surgió por la falta de trabajo

El abogado recordó que el comercio fronterizo se consolidó desde la década de 1970 como alternativa laboral tras la mecanización de la zafra y el retiro de grandes empresas de la región.

Sostuvo que las localidades fronterizas de Argentina y Bolivia desarrollaron parte de su actividad económica alrededor de ese intercambio.

Por eso, planteó que las restricciones deberían dar paso a una discusión más profunda sobre cómo regularizar el comercio y garantizar oportunidades laborales, sin mantener a los trabajadores permanentemente en la informalidad.