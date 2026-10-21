Madres de escuelas técnicas cuestionan el cambio de ingreso: “Nos cambiaron las reglas a diez días”

Un grupo de madres de estudiantes que aspiran a ingresar a escuelas técnicas de Salta expresó su preocupación por los cambios dispuestos por el Ministerio de Educación, que estableció que los exámenes de ingreso a primer año ya no podrán tener carácter eliminatorio. Las familias cuestionan que los nuevos lineamientos se hayan comunicado cuando faltaban pocos días para las evaluaciones y después de meses de preparación.

“Somos un grupo de mamás que estamos súper angustiadas. Queremos saber qué es lo que va a pasar de ahora en adelante”, manifestó una de las madres, quien explicó que las familias ya habían realizado gastos en profesores particulares, cartillas de estudio y derechos de examen.

Meses de preparación y gastos que ahora generan incertidumbre

La mujer contó que, en su caso, su hijo comenzó a prepararse en junio con profesores de Lengua y Matemática. Además, compraron el material de estudio en la fotocopiadora de la escuela técnica y participaron de jornadas de ambientación en las que los aspirantes conocieron los talleres y recibieron indicaciones sobre las evaluaciones.

“¿Por qué hacerlo ahora, cuando los papás ya gastamos y estamos a diez días de hacerlo?”, cuestionó.

El reclamo surgió después de que el Ministerio de Educación difundiera una circular, fechada el 19 de octubre, con nuevos lineamientos para el ingreso al nivel secundario.

Preocupación por las vacantes disponibles

Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con la cantidad de estudiantes que buscan ingresar y los bancos disponibles.

Según relató la madre, existen 17 comisiones de aproximadamente 30 aspirantes cada una, mientras que las vacantes no llegarían a 300. De confirmarse esas cifras, una cantidad importante de estudiantes no conseguiría ingresar al establecimiento elegido.

“Es selectivo sí o sí”, sostuvo, al advertir que la eliminación del examen eliminatorio no resuelve el problema de la falta de lugares.

El planteo central de las familias es que el Ministerio explique cómo se distribuirán los bancos disponibles y qué ocurrirá con los estudiantes que llevan meses preparándose bajo las condiciones informadas originalmente.