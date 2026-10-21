Desde Lyon, un salteño relató cómo las protestas terminaron en saqueos e incendios

Francia atraviesa días de fuerte tensión social después de las multitudinarias protestas del sábado 17 de octubre, que comenzaron con reclamos estudiantiles y laborales y terminaron con graves disturbios en distintas ciudades. Desde Lyon, el periodista salteño Félix Gramajo contó en Pelo & Barba, por Aries, cómo se vive esta situación y aseguró que nunca había presenciado un episodio de semejante magnitud.

“Me pasó de hacer cobertura de manifestaciones en Salta, o ver también lo que pasaba en Buenos Aires, pero el nivel de multitud, e incluso de violencia después de lo que fue la manifestación, fue bastante heavy”, relató. Gramajo, que reside en Francia desde hace aproximadamente un año, sostuvo que los acontecimientos fueron especialmente impactantes por los incendios, los enfrentamientos y los saqueos.

De los reclamos estudiantiles a los saqueos y los incendios

Según explicó, las movilizaciones comenzaron con estudiantes que reclamaban más docentes y mejores condiciones educativas, pero posteriormente se sumaron trabajadores y distintos sectores sociales preocupados por la situación económica.

El periodista diferenció las manifestaciones de los episodios violentos que se registraron después. Señaló que grupos aprovecharon la concentración de personas para protagonizar saqueos, incendiar vehículos y atacar edificios públicos.

En Lyon, los disturbios provocaron importantes daños en el centro de la ciudad, incluido el incendio de un edificio municipal histórico utilizado por la oficina de turismo. Las autoridades francesas dispusieron restricciones nocturnas de circulación en determinadas zonas para evitar nuevos incidentes.

La inmigración y el debate político en Francia

Gramajo también analizó cómo los hechos de violencia profundizaron la discusión sobre la inmigración y la seguridad, dos asuntos centrales en la política francesa.

El salteño advirtió que responsabilizar de manera generalizada a los inmigrantes por los disturbios es una interpretación equivocada. Si bien reconoció que entre los involucrados hubo personas de origen extranjero, señaló que también participaron ciudadanos franceses y grupos con distintos intereses.

“Yo no me animaría a decir que la migración es el problema”, expresó, al considerar que las manifestaciones surgieron por reclamos económicos y educativos que deben diferenciarse de los delitos posteriores.

Además, sostuvo que el escenario podría favorecer políticamente a sectores de derecha que impulsan políticas migratorias más restrictivas, en un país que se prepara para las elecciones presidenciales de 2027.