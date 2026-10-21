Precaución en España y Juramento: cortan el tránsito por obras

Una falla en un cable de distribución de media tensión obligó a realizar trabajos de reparación en la intersección de España y Juramento, en el centro de la ciudad de Salta. La intervención de EDESA mantiene interrumpido el tránsito vehicular sobre calle España.

Según se informó en N&N, por Aries, el personal de la distribuidora trabaja en el lugar desde ayer y debió romper parte del pavimento para acceder al cableado subterráneo dañado.

Cuánto demorarán los trabajos

La empresa estima que la reparación eléctrica podría completarse en aproximadamente cuatro horas. Sin embargo, la recuperación de la calzada demandaría más tiempo y los trabajos podrían extenderse hasta mañana.

Por el momento, no se registra una interrupción del suministro eléctrico en el sector, debido a que EDESA utiliza transferencias de energía desde otros transformadores. La reparación resulta necesaria para evitar una sobrecarga de esos equipos.

Cómo está el tránsito

La circulación permanece interrumpida sobre calle España a partir de Juramento, mientras que por esta última arteria se puede transitar normalmente.

Personal de Tránsito de la Municipalidad permanece en la zona para ordenar la circulación. Si bien durante la mañana el movimiento vehicular fue moderado, se prevén complicaciones en los horarios de mayor circulación.

Se recomienda a los conductores evitar el sector y utilizar recorridos alternativos hasta que finalicen las tareas.