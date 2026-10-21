Rutas de Salta: niebla, obras y baches complican varios tramos este miércoles

El estado de las rutas en Salta presenta este miércoles 21 de octubre distintos puntos de atención para quienes deban circular por la provincia. Entre los sectores más complicados figuran la RP33 en El Nogalar, la RN40 en Seclantás, la RP44, la RN51 y la RP27 en Tolar Grande.

De acuerdo al parte vial, en la RP33 – El Nogalar se registran neblinas matinales y visibilidad reducida durante las primeras horas del día. En la RN40 – Seclantás, en tanto, hay maquinaria pesada trabajando sobre la calzada, por lo que el tránsito es lento y se pide seguir la señalización.

Otro de los puntos conflictivos es la RP44, donde hay paso reducido a un solo carril en el kilómetro 5 y trabajos viales en el kilómetro 22, con regulación del tránsito. En la RN51 se advirtió por falta de mantenimiento en el acceso a Campo Quijano y baches en la entrada a San Antonio de los Cobres, con riesgo de daños para los vehículos. A su vez, en la RP27 – Tolar Grande operan camiones y maquinaria pesada, por lo que se recomienda bajar la velocidad y mantener distancia.

En cuanto a las rutas provinciales, se reportó presencia de animales sueltos en tramos de Orán, caminos vecinales transitables con precaución en Rivadavia, y calamina en la RP44 de Cafayate. También se informó neblina densa en El Nogalar, en el departamento Chicoana, y uso obligatorio de cadenas en la RP133 de Iruya, donde además hay restos de nieve en zona de cornisa.

Respecto de las rutas nacionales, el parte incluye advertencias por baches, maquinaria trabajando, desvíos, animales en banquina, deslizamientos y calzada deteriorada en distintos tramos de Orán, San Martín, Metán, Anta, Cafayate, La Caldera, Los Andes y Salta Capital. En la zona cordillerana, además, se pidió atención por frío extremo, niebla y viento fuerte.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, respetar la señalización, conducir con luces bajas y consultar el estado de los caminos antes de viajar, especialmente en sectores de montaña, ripio y cornisa.